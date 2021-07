God of War: Ragnarok - wiemy, kiedy może się odbyć pokaz gry

W sieci pojawiły się informacje o tym, kiedy może zostać zaprezentowana gra God of War: Ragnarok. Informator wskazuje miesiąc. Nie będziemy czekać zbyt długo.

Kilka dni temu odbyła się kolejna edycja State of Play. Podczas wydarzenia Sony pokazało m.in. materiały z rozgrywki z Death Stranding: Director's Cut oraz Deathloop. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, nie dostaliśmy żadnych informacji na temat God of War: Ragnarok i Horizon Forbidden West. Wiadomo jednak, że ma się to zmienić jeszcze tego lata. Tak obiecuje wydawca.

Dodatkowo, w sieci pojawiły się przecieki dotyczące kolejnego State of Play. Użytkownik Reddita o nicku QuimSix napisał:

Właśnie dostałem wiadomość, że GOW zostanie pokazany podczas eventu, który powinien odbyć się w przyszłym miesiącu.(...) Następne wielkie wydarzenie jest planowane na przyszły miesiąc, choć nie jest jeszcze ustalone!

Ten sam użytkownik opublikował przeciek mówiący o dacie ostatniego State of Play. Informacje okazały się prawdziwe. Mamy podstawy do tego, aby wierzyć, że już niedługo poznamy kolejne szczegóły na temat nadchodzących przygód Kratosa w God of War: Ragnarok.

