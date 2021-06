God of War Ragnarok - wiemy, kiedy zobaczymy gameplay z gry

Najbardziej oczekiwany przez fanów PlayStation tytuł - God of War Ragnarok, zobaczymy w akcji już niebawem.

fot. Sony

God of War Ragnarok to bez wątpienia najbardziej oczekiwana przez sympatyków Sony gra. Przygody Kratosa zawsze przyciągały miliony graczy i niemal za każdym razem mieliśmy do czynienia z dziełem naprawdę wyjątkowym. Choć na temat God of War Ragnarok wiemy niewiele, to coraz więcej wskazuje na to, iż wkrótce się to zmieni.

Jak donosi skuteczny i sprawdzony leakster - Shpeshal_Nick (współzałożyciel serwisu XboxEra), Sony szykuje wielki pokaz gier, na którym zobaczymy m.in. pierwszy gameplay z God of War Ragnarok. Zdaniem informatorów Shpeshal_Nicka, japoński producent pokaże nam swoje nowości jeszcze podczas tego lata!

Przypomnijmy, God of War Ragnarok będzie bezpośrednią kontynuacją gry God Of War z 2018 roku. W rolach głównych ponownie wystąpią Kratos i jego syn Atreus. Nowa odsłona serii ponownie zabierze nas w niezwykłą podróż do świata legend i mitów nordyckich.

Przedstawiciele Sony ujawnili niedawno, że twórcy God of War Ragnarok potrzebują więcej czasu na "doszlifowanie" swojego dzieła i gra zadebiutuje najwcześniej w 2021 roku. Co więcej, tytuł ten zadebiutuje nie tylko na PlayStation 5, ale również na PS4.

