God of War Ragnarok wygląda rewelacyjnie na nowych materiałach

Sony wreszcie zaprezentowało nam God of War Ragnarok. Wczoraj mogliśmy podziwiać pierwszy zwiastun, dzisiaj przyszła pora na kolejne materiały.

Studio Sony Santa Monica wreszcie mogło zaprezentować nam God of War Ragnarok w pełnej krasie. Podczas wczorajszego pokazu PlayStation Showcase zobaczyliśmy obszerny trailer z elementami rozgrywki, a już dzisiaj Sony za pośrednictwem swojego bloga opublikowało kolejne materiały.

Przedstawiciele Sony opublikowali szereg materiałów prezentujących piękno God of War Ragnarok, całą galerię możecie obejrzeć poniżej.

Przypomnijmy, God of War Ragnarok po raz kolejny zabierze nas w podróż po światach z mitologii Nordyckiej. Tym razem będziemy mogli zwiedzić znacznie większe obszary. Do naszej dyspozycji oddane zostanę wszystkie z 9 mitycznych krain, w tym niedostępne do tej pory: Vanaheim, Svartalfheim oraz Asgard. Świat w God of War Ragnarok ma być nie tylko największy, ale również najbardziej zróżnicowany w historii serii. Nasi bohaterowie - Kratos i Atreus, otrzymają do swojej dyspozycji nowe zdolności i moce, które będą mogli wykorzystać w walce z nowym i nieprzewidywalnymi przeciwnikami.

God of War Ragnarok zadebiutuje już w przyszłym roku na PlayStation 4 i PlayStation 5. Twórcy obiecują, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach możemy liczyć na kolejne informacje i materiały dotyczące gry.

