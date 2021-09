God of War Ragnarok z premierą już na początku 2022 roku?

Największy hit PlayStation 5 może zadebiutować szybciej niż nam się wydaje.

Po miesiącach oczekiwania, w zeszłym tygodniu wreszcie otrzymaliśmy pierwsze informacje na temat God of War Ragnarok. Oprócz obszernego zwiastuna z obszernymi elementami rozgrywki, poznaliśmy również sporo szczegółów na temat gry. Niestety, twórcy nie ujawnili najważniejszego - daty premiery. Ta wciąż pozostaje tajemnicą, a przedstawiciele Sony twierdzą jedynie, że produkcja powinna trafić na rynek w 2022 roku.

Mogłoby się zatem wydawać, że przed nami wiele miesięcy oczekiwania szczególnie, że takie hity jak Gran Turismo 7 i Horizon Forbidden West mają już bardzo konkretne daty premiery, ustawione na pierwsze miesiące 2022 roku. Przypomnijmy, najnowsza odsłona serii Gran Turismo zadebiutuje na PS4 i PS5 już 4 marca, natomiast kolejne przygody Aloy poznamy 18 lutego 2022 roku. Gdzie tu zatem miejsce na God of War Ragnarok? Styczeń jest mało prawdopodobny, ale kwiecień wygląda już jak najbardziej realnie, szczególnie, że według oficjalnego sklepu PlayStation Ragnarok zadebiutuje "niebawem".

Do sieci trafiła lista produkcji promowanych przez oficjalny sklep Sony. Wszystkie tytuły określane są mianem "coming soon", co sugeruje, że zadebiutują już niebawem. Na rzeczonej liście znajdziemy gry, które zadebiutują jeszcze w tym roku bądź na początku przyszłego, w tym m.in.: Far Cry 6, Battlefield 2042, Gran Turismo 7 i właśnie God of War Ragnarok. Obecność w tym zestawieniu nowych przygód Kratosa i Atreusa może sugerować, że premiera gry jest znacznie bliżej niż nam się wydaje.

Kiedy dokładnie odbędzie się premiera GoW Ragarok? Tego niestety nie wiemy, ale, jak już wspomnieliśmy, kwiecień bądź maj 2022 roku wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Z całą pewnością jeszcze w tym roku otrzymamy kolejne wiadomości na temat produkcji studia Sony Santa Monica.

