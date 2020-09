God of War Ragnarok zmierza na PlayStation 5 - Bóg wojny powraca!

Podczas dzisiejszego pokazu PlayStation 5 nie brakowało emocji. Jednak najciekawsze Sony zostawiło na sam koniec. Panie i panowie - nowy God of War na PS5 stał się faktem.

Na zakończenie ponad 40 minutowej transmisji, Jim Ryan - CEO marki PlayStation, zapowiedział jeszcze jeden krótki materiał. Już po chwili było wiadomo, z czym mamy do czynienia - piąta, pełnoprawna odsłona serii God of War zmierza na PlayStation 5.

Krótki teaser, który możecie obejrzeć poniżej, zdradził nam prawdopodobny podtytuł produkcji i jednocześnie główny wątek fabularny. Ragnarok, czyli zmierzch bogów, to w mitologii skandynawskiej okres wielkiej wojny, która doprowadzi do unicestwienia legendarnego Asgardu i wszystkich istot go zamieszkujących.

Możemy być pewni, że w roli głównego protagonisty powróci niestrudzony Kratos. Możliwe jednak, że będzie to jedna z jego ostatnich przygód.

Najważniejszą wiadomością z dzisiejszego teaser jest jednak data premiery, która nastąpi już w przyszłym roku! Oznacza to, że w przeciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się kolejnych informacji na temat God of War Ragnarok.

Jeśli przegapiliście transmisję Sony, to przypominamy, że m.in. ujawniono Final Fantasy XVI - produkcja Square Enix doczekała się obszernego materiału wideo. Długo wyczekiwany remake Demon's Souls również otrzymał swój pierwszy gameplay. Poza tym Sony zapowiedziało usługę PS Plus Collection, która zapewni użytkownikom PS5 dostęp do stałej biblioteki gier w ramach abonamentu PS Plus. Wreszcie, poznaliśmy oficjalną datę premiery konsol dziewiątej generacji od Japończyków oraz ich ceny.