God of War na PC? Coraz więcej na to wskazuje

Możliwe, że już niebawem kolejny znakomity tytuł na wyłączność PlayStation 4 zawita na PC. Tym razem będzie to God of War.

Choć jeszcze parę miesięcy temu God of War na PC brzmiał jak ponury żart, to w świetle ostatnich wydarzeń i decyzji Sony, debiut "Boga Wojny" na pecetach jest wielce prawdopodobny.

Japoński producent postanowił nieco rozluźnić swoją politykę związaną z tytułami na wyłączność i obserwując działania Microsoftu zdecydował się na wypuszczenie kilku swoich perełek na PC. Pierwszym zapowiedzianym tytułem był Death Stranding, choć nie było to wielkie zaskoczenia, bowiem twórca gry - Hideo Kojima, już wcześniej sugerował, że jego dzieło nie jest przeznaczone wyłącznie PlayStation 4. Prawdziwa bomba wybuchła kilka tygodni temu, gdy przedstawiciele Sony ogłosili, że na pecety trafi kompletne wydanie Horizon Zero Dawn, czyli flagowego tytułu na wyłączność PS4.

W sieci rozpętała się prawdziwa burza, a fanatycy konsol japońskiego producenta domagali się zaprzestania takiej praktyki i cofnięcia swojej decyzji. Sony pozostało jednak nieugięte, co więcej, najnowsze informacje sugerują, że już niebawem możemy doczekać się kolejnych ciekawych ogłoszeń.

Na amerykańskiej stronie PlayStation, przy opisie gry God of War zniknął charakterystyczny znaczek "Tylko na PlayStation". Warto tu przypomnieć, że otrzymują go wszystkie tytuły, które są dostępne wyłącznie na PlayStation 4. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w ostatnich miesiącach identyczny los spotkał, wspomniane już, Death Stranding oraz Horizon Zero Dawn, które obecnie nie mogą się już pochwalić logiem "Tylko na PlayStation".

Śmiało możemy zatem założyć, że God of War już niebawem trafi na PC, a przynajmniej doczekamy się oficjalnej zapowiedzi tego znakomitego tytułu, na nowej platformie.

Jeśli najbardziej ortodoksyjni fani Sony tak źle znieśli wieść pecetowym debiucie Horizon Zero Dawn, to strach pomyśleć co się będzie działo po oficjalnym ogłoszeniu God of War na PC.

źródło: dualchosckers.com