Premiera God of War na PC już jutro. Sprawdź, gdzie kupić najtaniej jedną z najlepszych gier w historii.

fot. Sony

Znakomite God of War zadebiutowało w 2018 roku jako tytuł na wyłączność konsol PlayStation 4. Obecnie produkcja ta jest dostępna również na PlayStation 5, a już jutro również posiadacze PC-tów będą mogli sięgnąć po ten kultowy tytuł. God of War w wersji na komputery zapewni graczom pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K i monitorów ultrapanoramicznych. Dodatkowo gra nie będzie posiadała limitu wyświetlanych klatek na sekundę oraz skorzysta z technologii firmy Nvidia - DLSS i Reflex. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji poznać najnowszych przygód legendarnego Kratosa, to poniżej przedstawiamy wam najlepsze oferty na God of War w wersji na PC.

God of War na PC - gdzie kupić najtaniej? Przegląd ofert

