God of War na PC - ten mod pozwoli wam zagrać na starszych komputerach

Premiera znakomitego God of War na PC już za nami. Produkcja, która pierwotnie zadebiutowała na konsolach PlayStation rewelacyjnie odnalazła się na nowej platformie, o czym najlepiej świadczą znakomite recenzje nowej wersji. Niestety, nie wszystkim posiadaczom PC dane jest zagrać w najnowsze przygody Kratosa. Wymagania sprzętowe produkcji studia Sony Santa Monica nie pozostawiają żadnych wątpliwości - grę uruchomimy jedynie na systemach Windows 10/11. Jeśli jednak z jakiejś przyczyny nie zdecydowaliście się na "przesiadkę" na nowy system, to mamy dla was dobre wieści.

Moderzy "okt04175" oraz "alan2350" stworzyli modyfikację God of War na PC, która pozwala na uruchomienie gry na systemach operacyjnych Windows 7, 8 oraz 8.1. Jego instalacja jest banalnie prosta. Odpowiednie pliki i pełną instrukcję możecie pobrać stąd. Warto jednak pamiętać, że po instalacji rzeczonego moda nie będziecie mogli uruchomić gry na Windows 10 i Windows 11.

