God of War na PC - wymagania, premiera, cena. Wszystko co wiemy o grze

Znakomity God of War trafi na PC. Sprawdź, kiedy dokładnie, ile wynosi cena gry i jakie wymagania musi spełnić twój komputer.

Spis treści

fot. Sony

God of War PC - data premiery

Przebój z PlayStation 4 zmierza na PC. Produkcja studia Sony Santa Monica zadebiutuje wyłącznie na platformie Steam już 14 stycznia 2022 roku.

God of War PC - nowości i zmiany

Nowa wersja God of War pozwoli graczom skorzystać z szeregu nowości i usprawnień względem oryginalnej wersji. Przede wszystkim możemy liczyć na wsparcie dla rozdzielczości 4K i monitorów ultrapanoramicznych. Dodatkowo gra nie będzie posiadała limitu wyświetlanych klatek na sekundę oraz skorzysta z technologii firmy Nvidia - DLSS i Reflex. Oczywiście produkcja Sony zaoferuje graczom również dostęp do rozbudowanych opcji graficznych, które pozwolą na dostosowanie ustawień do własnych preferencji i możliwości sprzętu.

Zobacz również:

God of War PC - cena i dostępność

God of War na PC będzie dostępy jedynie za pośrednictwem platformy Steam. Grę wyceniono na 219 złotych.

God of War PC - wymagania

Sony nie ujawniło jeszcze pełnych wymagań sprzętowych God of War na PC. Z informacji opublikowanych na karcie produktu w sklepie Steam dowiadujemy się jedynie, że gra będzie wymagać: 64-bitowego procesora, systemu operacyjnego Windows 10 oraz 80 GB wolnej przestrzeni na dysku twardy.

Zobacz również: FIFA 22 TOTW 5 - pierwszy Polak w drużynie tygodnia FUT22 i nie jest to Lewandowski