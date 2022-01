God of War na PC - wymagania, premiera, cena. Wszystko co wiemy o grze [13.01.2022]

Znakomity God of War trafi na PC. Sprawdź, kiedy dokładnie, ile wynosi cena gry i jakie wymagania musi spełnić twój komputer.

fot. Sony

God of War PC - data premiery

Przebój z PlayStation 4 zmierza na PC. Produkcja studia Sony Santa Monica zadebiutuje na platformie Steam i Epic Games Store już 14 stycznia 2022 roku.

God of War PC - nowości i zmiany

Nowa wersja God of War pozwoli graczom skorzystać z szeregu nowości i usprawnień względem oryginalnej wersji. Przede wszystkim możemy liczyć na wsparcie dla rozdzielczości 4K i monitorów ultrapanoramicznych. Dodatkowo gra nie będzie posiadała limitu wyświetlanych klatek na sekundę oraz skorzysta z technologii firmy Nvidia - DLSS i Reflex. Oczywiście produkcja Sony zaoferuje graczom również dostęp do rozbudowanych opcji graficznych, które pozwolą na dostosowanie ustawień do własnych preferencji i możliwości sprzętu.

God of War PC - cena i dostępność

God of War na PC będzie dostępy za pośrednictwem platform Steam i Epic Games Store. Grę wyceniono na 219 złotych.

God of War PC - wymagania

Oto jak prezentują się oficjalne wymagania sprzętowe gry God of War na PC. Co ciekawe, przygody Kratosa i Atreusa uruchomimy nawet na starszych PC, choć wówczas musimy liczyć się z zabawą w maksymalnej rozdzielczości 720p i 30 klatkach na sekundę.

Minimalne wymagania (720p/30FPS)

Procesor - Intel Core i5-2500k 3,3 GHz/AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Karta graficzna - NVIDIA GTX 960 (4GB)/AMD R9 290X (4GB)

Pamięć RAM - 8 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Średnie wymagania God of War na PC (1080p/30FPS)

Procesor - Intel Core i5-6600k 3,5GHz/AMD Ryzen 5 2400 G 3,6 GHz

Karta graficzna - NVIDIA GTX 1060 (6 GB)/AMD RX 570 (4GB)

Pamięć RAM - 8 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Średnie wymagania (1080p/60FPS)

Procesor - Intel Core i7-4770k 3,5 GHz/AMD Ryzen 7 2700 3,2 GHz

Karta graficzna - NCIDIA GTX 1070 (8 GB)/AMD RX 5600 XT (6 GB)

Pamięć RAM - 8 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Wysokie wymagania (1440p/60 FPS)

Procesor - Intel Core i7-7700k 4,2 GHz/AMD Ryzen 7 3700x 3,6 GHz

Karta graficzna - NVIDIA RTX 2070 (8 GB)/AMD RX 5700 XT (8 GB)

Pamięć RAM - 16 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Wymagania Ultra (4K/60 FPS)

Procesor - Intel Core i9-9900k 3,6 GHz/AMD Ryzen 9 3950X 3,5 GHz

Karta graficzna - NVIDIA RTX 3080 (10 GB)/AMD RX 6800 XT (16 GB)

Pamięć RAM - 16 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

God of War na PC - przegląd recenzji i ocen

Pierwsi dziennikarze mieli już okazję zapoznać się z nową wersją God of War. Większość recenzentów jest zgodna - Sony przygotowało znakomity port gry na PC. W chwili obecnie gra legitymuje się średnią oceną na poziomie 93 punktów w serwisie Metacritic (na bazie 41 opinii). Co dokładnie chwalą dziennikarze?

Jez Corden z Windows Central napisał:

Wiemy już, że God of War jest okrzyknięty arcydziełem, z aktorstwem i scenariuszem z najwyższej półki (..) oraz zróżnicowaną i satysfakcjonującą walką. Pojawia się pytanie o port konsoli na PC. Czy jest wierny oryginalnej platformie? Ta odpowiedź to zdecydowanie tak.

Jordan Middler z VGC dodaje:

God of War na PC to najlepszy sposób na granie w tytuł, który musi znać absolutnie każdy. Nigdy nie wyglądała lepiej, uwydatniając styl artystyczny, który jest kolorowy, brutalny i niesamowicie pomysłowy z praktycznie bezbłędną wydajnością.

