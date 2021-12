God of War na PC - wymagania, premiera, cena. Wszystko co wiemy o grze [Aktualizacja 09.12.2021]

Znakomity God of War trafi na PC. Sprawdź, kiedy dokładnie, ile wynosi cena gry i jakie wymagania musi spełnić twój komputer.

God of War PC - data premiery

Przebój z PlayStation 4 zmierza na PC. Produkcja studia Sony Santa Monica zadebiutuje na platformie Steam i Epic Games Store już 14 stycznia 2022 roku.

God of War PC - nowości i zmiany

Nowa wersja God of War pozwoli graczom skorzystać z szeregu nowości i usprawnień względem oryginalnej wersji. Przede wszystkim możemy liczyć na wsparcie dla rozdzielczości 4K i monitorów ultrapanoramicznych. Dodatkowo gra nie będzie posiadała limitu wyświetlanych klatek na sekundę oraz skorzysta z technologii firmy Nvidia - DLSS i Reflex. Oczywiście produkcja Sony zaoferuje graczom również dostęp do rozbudowanych opcji graficznych, które pozwolą na dostosowanie ustawień do własnych preferencji i możliwości sprzętu.

God of War PC - cena i dostępność

God of War na PC będzie dostępy za pośrednictwem platform Steam i Epic Games Store. Grę wyceniono na 219 złotych.

God of War PC - wymagania

Sony nie ujawniło jeszcze pełnych wymagań sprzętowych God of War na PC. Z informacji opublikowanych na karcie produktu w sklepie Steam dowiadujemy się jedynie, że gra będzie wymagać: 64-bitowego procesora, systemu operacyjnego Windows 10 oraz 80 GB wolnej przestrzeni na dysku twardy.

Aktualizacja 09.12.2021

Sony oraz studio Santa Monica zaprezentowały wreszcie oficjalne wymagania sprzętowe gry God of War na PC. Co ciekawe, przygody Kratosa i Atreusa uruchomimy nawet na starszych PC, choć wówczas musimy liczyć się z zabawą w maksymalnej rozdzielczości 720p i 30 klatkach na sekundę.

Minimalne wymagania (720p/30FPS)

Procesor - Intel Core i5-2500k 3,3 GHz/AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

Karta graficzna - NVIDIA GTX 960 (4GB)/AMD R9 290X (4GB)

Pamięć RAM - 8 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Średnie wymagania God of War na PC (1080p/30FPS)

Procesor - Intel Core i5-6600k 3,5GHz/AMD Ryzen 5 2400 G 3,6 GHz

Karta graficzna - NVIDIA GTX 1060 (6 GB)/AMD RX 570 (4GB)

Pamięć RAM - 8 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Średnie wymagania (1080p/60FPS)

Procesor - Intel Core i7-4770k 3,5 GHz/AMD Ryzen 7 2700 3,2 GHz

Karta graficzna - NCIDIA GTX 1070 (8 GB)/AMD RX 5600 XT (6 GB)

Pamięć RAM - 8 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Wysokie wymagania (1440p/60 FPS)

Procesor - Intel Core i7-7700k 4,2 GHz/AMD Ryzen 7 3700x 3,6 GHz

Karta graficzna - NVIDIA RTX 2070 (8 GB)/AMD RX 5700 XT (8 GB)

Pamięć RAM - 16 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

Wymagania Ultra (4K/60 FPS)

Procesor - Intel Core i9-9900k 3,6 GHz/AMD Ryzen 9 3950X 3,5 GHz

Karta graficzna - NVIDIA RTX 3080 (10 GB)/AMD RX 6800 XT (16 GB)

Pamięć RAM - 16 GB

Dysk - 70 GB wolnego miejsca

System operacyjny - Windows 10 64-bit (wersja 1809)

