God of War - twórca kultowej serii dołączył do polskiego studia

David Jaffe - twórca serii God of War będzie pracował dla polskiego zespołu, nie zgadniecie jakiego.

David Jaffe to niezwykle doświadczony deweloper, który gry tworzy już od ponad 30 lat. Szczególne uznanie należy mu się za stworzenie dwóch kultowych marek Sony - God of War i Twisted Metal. Jaffe to również laureat nagrody BAFTA. Jak zatem doskonale widać, mamy do czynienia z prawdziwym artystą. Ten doświadczony twórca postanowił jednak jakiś czas temu odpocząć od branży i rozstał się z wieloletnim pracodawcą - Sony.

Obecnie David Jaffe zajmuje się głównie streamowaniem. Regularnie wyraża on opinie na temat popularnych produkcji, ale na jego kanale nie brakuje również mniej znanych "perełek". W ten właśnie sposób Jaffe trafił na "Lust from Beyond" nietypową produkcję polskiego studia Movie Games. Wkrótce po pierwszym pojawieniu się gry na kanale znanego dewelopera, skontaktowali się z nim przedstawiciele polskiego studia i zaproponowali mu pracę.

David Jaffe

Jaffe długo się nie zastanawiał i przyjął ofertę Movie Games. W nowym zespole pełnić on będzie głównie rolę doradczą, ponadto zgodził się on kandydować do Rady Nadzorczej spółki na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Piotr Gnyp - CMO Movie Games, tak skomentował dołączenie Davida Jaffe'a do zespołu.

David Jaffe tworzył gry każdego rodzaju, od przebojów klasy AAA do ambitnych i innowacyjnych produkcji niezależnych. Jest także popularnym streamerem i doskonale rozumie trendy branży gier. Wyjątkowe połączenie doświadczenia deweloperskiego oraz kontaktu z branżą gier sprawia, że David potrafi doskonale oszacować prawdziwą wartość projektów i znaleźć dla nich najlepsze rozwiązania.

Swojej radości z nowego wyzwania nie ukrywał również ojciec serii God of War.

Z przyjemnością dołączam do rodziny Movie Games! Pomiędzy dziwnymi i piekielnie pomysłowymi grami jak Lust from Beyond, a świeżymi i innowacyjnymi tytułami jak nadchodzący War Hospital, Movie Games pokazuje, że nie boi się ryzykować. Wywarli na mnie wrażenie ożywczo, ekscytująco otwartych na badanie nowych pomysłów w grach. Prawdę mówiąc, przypomina mi to wczesne dni PlayStation, kiedy jeszcze istniało miejsce na unikalne, lecz wciąż komercyjne pomysły. Na swój sposób czuję się jakbym wrócił do domu. Co prawda to dziwna wersja domu, gdzie wszyscy poza mną mają akcent jak czarne charaktery z filmów o Bondzie. Ale wciąż – to dom! I bardzo mi się to podoba.

Na pierwsze efekty pracy Jaffe'a będziemy musieli z całą pewnością jeszcze długo poczekać, ale jego doświadczenie z pewnością pomoże rozwinąć skrzydła niewielkiemu polskiemu deweloperowi.

