God of War – wszystko, co wiemy o serialu Amazonu. Data premiery, obsada, ciekawostki | Kto zagra Kratosa?

Wiemy już oficjalnie, że powstaje serial God of War. Kto odpowiada za nową adaptację przygód popularnego Kratosa? Kiedy możemy liczyć na premierę serialu. Sprawdzamy.

God of War (serial) – najważniejsze informacje

Tytuł serialu – God of War (tytuł roboczy)

– God of War (tytuł roboczy) Twórcy - Rafe Judkins, Mark Fergus, Hawk Ostby, Yumi Yang, Cory Barlog, Asad Qizilbash

- Rafe Judkins, Mark Fergus, Hawk Ostby, Yumi Yang, Cory Barlog, Asad Qizilbash Liczba potwierdzonych sezonów – 1

– 1 Gatunek - Fantasy, na podstawie gry

Nie będę ukrywał, że gdy ostatecznie potwierdzono, iż serial God of War zrealizuje Amazon Prime Video to miałem bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony platforma pomogła zrealizować kilka wyjątkowo ciekawych produkcji, jak choćby uwielbiane przeze mnie The Legend of Vox Machina. Z drugiej strony mamy też prawdopodobnie największe rozczarowanie w historii współczesnych seriali, a więc Pierścienie Władzy. Najdroższa produkcja telewizyjna w historii okazała się totalną klapą i to na niemal każdym poziomie. Trudno w 2022 roku wskazać serial gorszy o najnowszej ekranizacji twórczości Tolkiena.

Amazon pokazał zatem, że bez względu na budżet potrafi popsuć nawet najbardziej rozpoznawalne marki. God of War, choć uwielbiany przez miliony, to jednak nie może się równać z popularnością fantastyki Tolkiena. Znacznie trudniej będzie tu osiągnąć sukces, jednak jak pokazują takie produkcje jak Castelvania czy Edgerunners od Netflixa, gracze (i nie tylko) potrafią docenić po prostu udane dzieło – bez względu skąd pochodzi materiał źródłowy.

Serial God of War był bohaterem branżowych plotek już od wielu miesięcy, jednak dopiero niedawno przedstawiciele Sony i Amazonu oficjalnie potwierdzili, że pierwszy sezon został już oficjalnie zamówiony przez platformę Amazon Prime Video. Przy okazji tego ogłoszenia poznaliśmy również pierwsze szczegóły na temat projektu.

God of War – serial Amazonu opowie nam dobrze znaną historię

Zarówno Sony, jak i Amazon nie mają zamiaru „rozgrzebywać” przeszłości Kratosa. Oznacza to, że historia serialu zostanie osadzona w czasach z najnowszych części gier, które przeniesione zostały z Grecji w świat Nordyckich mitów i wierzeń. Potwierdzono już, że pierwszy sezon serialu opowie nam wydarzenia z God of War (2018). Będziemy mogli zatem prześledzić epicką podróż Kratosa z synem – Atreusem, podczas której ta dwójka po raz pierwszy będzie naprawdę razem. Oficjalny opis serialu brzmi:

Kiedy jego ukochana żona umiera, Kratos wyrusza w niebezpieczną podróż ze swoim synem, aby rozsypać jej prochy z najwyższego szczytu, realizując tym samym ostatnie życzenie żony. Kratos wkrótce zdaje sobie sprawę, że nadchodząca podróż przetestuje więzi między ojcem a synem i zmusi go do walki z nowymi bogami i potworami o losy świata.

Vernon Sanders – szef Amazon Studios, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że jest niezwykle szczęśliwy, iż to właśnie jego firma będzie mogła zrealizować serial God of War. Podkreślił przy tym, że celem wszystkich zaangażowanych w projekt jest jak najwierniejsze oddanie ducha oryginału i fani serii gier powinni spać spokojnie.

Niesamowicie dobrze radzimy sobie z adaptacjami, od Niezwyciężonego do Chłopców. To znaczy, że mamy ich tak wiele, prawda? I tak, wiemy, że istnieje taka oddana baza fanów dla God of War - Vernon Sanders

Serial God of War – twórcy. Czy to będzie powtórka z Pierścieni Władzy?

Sony – doświadczone w realizacji licznych filmowych produkcji, z pewnością nie chce dopuścić do powtórki z Pierścieni Władzy. Wydaje się również, że sam Amazon jest świadom swoich błędów i, miejmy nadzieję, nie che ich powtórzyć. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim, w przeciwieństwie do Pierścieni Władzy, tym razem zatrudniono doświadczonych twórców, którzy udowodnili już, że potrafią tworzyć ciekawe i imponujące dzieła.

Kratos i Atreus będą głównymi bohaterami serialu Amazonu (fot. Sony)

Showrunnerem serialu został Rafe Judkins, który wcześniej pomógł zrealizować dla Amazonu serial Koło Czasu. Za scenariusz odpowiadać będą natomiast Mark Fergus oraz Hawk Ostby, którzy na swoim koncie mają m.in.: Ludzkie dzieci, Iron Man czy The Expanse. Wspomniana trójka będzie również pełnić funkcje producentów wykonawczych, w tych konkretnych działaniach będą wspierać ich dodatkowo: szefowa Santa Monica Studio - Yumi Yang, dyrektor kreatywny studia - Cory Barlog oraz lider PlayStation Productions - Asad Qizilbash. To właśnie na nich spoczywa teraz odpowiedzialność za stworzenie idealnej ekranizacji God of War.

Kto zagra Kratosa?

Nie da się ukryć, że obok pytania o datę premiery, to najczęściej zadawanym w kontekście serialu God of War jest to dotyczące aktora, który wcieli się w Kratosa. Nie da się ukryć, iż przed producentami serialu stoi ogromne wyzwanie. Fani gier God of War mają jasny obraz swojego bohatera, dotyczy to nie tylko jego wyglądu, ale nawet głosu. Szczególnie że rewelacyjnie w tej roli sprawdza się Christopher Judge – aktor został uhonorowany za najlepszą rolę podczas rozdania nagród The Game Awards 2022. Oczywiście udział Judge'a w serialu jest niezwykle mało prawdopodobny, jednak z całą pewnością jego kreacja Kratosa będzie inspiracją dla producentów. Kto zatem może wcielić się w Kratosa?

Dwayne „The Rock” Johnson

Dwayne „The Rock” Johnson to dla wielu fanów God of War oczywisty wybór. Postawny aktor zasłynął już z wielu ról, w których wcielał się w wojowników z fantastycznych światów. Wystarczy tylko przypomnieć takie filmy jak: Król Skorpion czy Herkules. Przywdzianie stroju Kratosa nie powinno być dla niego zatem niczym nowym.

Dwayne „The Rock” Johnson (fot. Universal Pictures)

Jason Momoa

Jason Momoa to kolejny „wielkolud”, któremu nieobce są światy fantasy. Aktora mogliśmy już zobaczyć m.in. w serialu Gra o Tron czy filmie Conan Barbarzyńca. Jako Khal Drogo pokazał już, że umie zagrać postacie ponurych wojowników.

Jason Momoa (fot. HBO)

Jon Bernthal

Jon Bernthal to najmniej oczywisty wybór, ale aktor ten swoją rolą w serialu Punisher udowodnił już, że potrafi sprostać roli ikonicznej postaci i zaprezentować ją z należytym szacunkiem i oddaniem dla oryginału. Co więcej, Kratosa i Punishera łączy więcej niż mogłoby się wydawać. Historia bohaterów jest do siebie pod wieloma względami zbliżona. Obaj mierzą się tragiczną przeszłości i w brutalny sposób starają się zemścić na osobach odpowiedzialnych za ich straty.

Jon Bernthal (fot. Netflix)

Kto jeszcze?

Wielce prawdopodobne jest również to, że Amazon i Sony zdecydują się obsadzić w tej roli mniej znanego aktora i zapewnić nowej produkcji „świeży start”, bez obciążenia związanego z sympatykami i przeciwnikami danego, popularnego aktora. Na ostateczną decyzję producentów będziemy musieli jednak najpewniej jeszcze sporo poczekać.

Serial God of War – premiera

Pora zatem na najważniejsze – kiedy możemy spodziewać się premiery serialu God of War na Amazon Prime Video? Niestety, raczej nieprędko – pierwszy sezon widowiska oficjalnie zamówiono dopiero w grudniu. Nie oznacza to jednak, że prace nad serialem jeszcze się nie zaczęły, wręcz przeciwnie – spekuluje się, że telewizyjne przygody Kratosa powstają już od marca 2022 roku. Biorąc pod uwagę, że zespół twórców jest już skompletowany i przedstawiono nam ogólny zarys fabuły, to może być w tym coś na rzeczy. Wątpliwe jest jednak, aby God of War trafił na Amazon Prime w 2023 roku. Najwcześniejsza, bardzo optymistyczna data premiery serialu to 2024 rok.