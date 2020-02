Godfall - Zaprezentowano nowe materiały z gry akcji na PlayStation 5

W sieci pojawiły się nowe materiały prezentujące bohaterów Godfall - nadchodzącej produkcji na PC i PlayStation 5.

Gra Godfall została zapowiedziana na zeszłorocznej imprezie The Game Awards. Produkcja studia Counterplay Games będzie trzecioosobowym "looter-slasherem", w którym gracze będą mieli do dyspozycji głównie broń białą. Produkcja ukaże się na PC i konsole przyszłej generacji od Sony. Jej premiera jest zaplanowana na końcówkę bieżącego roku, co oznacza, że prawdopodobnie będzie tytułem startowym na PlayStation 5.

W sieci zadebiutowały właśnie nowe materiały prezentujące nam bohaterów nadchodzącej produkcji. Choć mieliśmy już okazję zobaczyć postacie z Godfall na zwiastunie zamieszczonym przez wydawcę tytułu – Gearbox, to dzięki udostępnionym dzisiaj rysunkom, mamy możliwość dokładnego przyjrzenia się postaciom grywalnym z nadchodzącej gry. Trzeba przyznać, że zbroje bohaterów wyglądają imponująco. Należy przy tym jednak pamiętać, że wygląd naszych postaci w grze będzie ostatecznie zależał od elementów pancerza zdobytych podczas rozgrywki, więc będziemy mieli na niego bezpośredni wpływ.

