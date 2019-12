Godfall - ujawniono pierwszą grę na PlayStation 5

Doczekaliśmy się pierwszej oficjalnej zapowiedzi gry na konsolę PlayStation 5, a będzie nią GodFall od Counterplay Games i Gearbox.

Tegoroczne The Game Awards z pewnością przejdzie do historii, a to m.in. za sprawą licznych zapowiedzi. Poznaliśmy już m.in. nową konsolę Microsoftu - Xbox Series X oraz jej pierwszy tytuł ekskluzywny - Senua’s Saga: Hellblade II. Teraz przyszedł czas na pierwszą produkcję na wyłączność konsoli PlayStation 5.

Zapowiedziany dziś GodFall będzie reprezentować gatunek "looter-slasher", co może sugerować, że otrzymamy coś na wzór Borderlands, ale zamiast broni palnych otrzymamy broń białą. Akcja gry będzie ukazana z perspektywy trzeciej osoby, a według twórców - system walki ma się opierać głównie na umiejętnościach graczy. W Godfall będzie można grać samemu, ale również w kooperacji (do trzech graczy). Za produkcję gry odpowiada studio Counterplay Games, znane do tej pory głównie za sprawą znakomitej karcianki z turowymi bitwami - Duelyst. Gearbox Publishing ograniczy się jedynie do wsparcia twórców i wydania ich produkcji.

Choć na temat samego tytułu nie dowiedzieliśmy się dzisiaj nic więcej, to otrzymaliśmy pierwszy zwiastun i przybliżoną datę premiery - okres świąteczny 2020. Śmiało możemy zatem uznać, że GodFall będzie tytułem startowym konsoli PlayStation 5.

GodFall choć będzie konsolowym tytułem ekskluzywnym dla PlayStation 5, to zadebiutuje również na PC (na wyłączność sklepu Epic Games Store).