Gogle AR Apple zadebiutują w 2022. Wiemy z jakim procesorem!

Pierwsze w historii Apple gogle VR pojawią się na rynku najprawdopodobniej w 2022 roku. Co o nich wiemy?

Plotki i informacje o goglach rozszerzonej rzeczywistości Apple pojawiają się już od dłuższego czasu. Już w pierwszych miesiącach tego roku pojawiały się pierwsze prezentujące je grafiki koncepcyjne oraz skrawki informacji. Jedyną stałą była w nich data premiery. Urządzenie to ma zadebiutować na rynku w 2022 roku.

Zdaniem analityka Kuo Ming-Chi będzie to jednak druga połowa przyszłego roku. Czeka nas więc dość długie oczekiwanie na premierę. Dodatkowo Mark Gurman z Bloomberga sugeruje, że jedynie nieliczni będą w stanie je zakupić. Ma to oczywiście związek z ceną, która ma być niemała. O ile w ostatnich raportach Kuo Ming-Chi nie ma wzmianki o potencjalnej cenie gogli, to pojawiają się w nich pierwsze informacje na temat ich wydajności.

Zdaniem analityka gogle będą wyposażone w aż dwa procesory. Jeden z nich ma natomiast oferować wydajność podobną do procesorów Apple M1, odpowiadających za pracę komputerów Mac. Drugi z procesorów ma być natomiast wyposażony w liczne czujniki i sensory, które bezpośrednio będą odpowiadać za pracę gogli. Mają one także wspierać rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości, dzięki instalacji ekranu 4K Sony, wykonanego w technologii micro-OLED. Obecność chipu podobnego do M1 powinna więc zapewnić optymalne wrażenia użytkownikowi.

Z ostatniego raportu dowiadujemy się także, że do odpowiedniego działania gogli niezbędne będzie sparowanie ich ze smartfonem iPhone. W chwili obecnej nie wiemy, czy z goglami będziemy mogli sparować obecnie dostępne telefony Apple, czy być może będzie to funkcja zarezerwowana dla iPhone 14. Oba urządzenia mają być w stanie obsłużyć łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E, która oferuje lepszą wydajność od standardowego Wi-Fi 6. Przewidujemy także, że pojawią się na rynku w podobnym czasie.

