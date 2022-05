Gogle VR od Apple już w przyszłym roku?

Amerykańska firma pracuje nad nowym produktem.

Dziennikarz Mark Gurman - znany z przecieków dotyczących marki Apple - opublikował informację o pracach amerykańskiej marki nad okularami do wirtualnej rzeczywistości. Według autora nowe urządzenie zostało niedawno zaprezentowane przed zarządem firmy.

W spotkaniu rady nadzorczej uczestniczyło ośmiu niezależnych dyrektorów oraz dyrektor generalny Apple - Tim Cook. Według Gurmana pierwszy pokaz nowego urządzenia może nastąpić nawet w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Dziennikarz argumentuje swoje przewidywania intensywnym rozwojem oprogramowania rOS, na którym miałyby zostać oparte okulary do VR.

Jeśli przeciek okaże się prawdą, zapowiadane urządzenie będzie pierwszym zupełnie nowym produktem Apple od premiery Apple Watchy.

Od autora:

Firma z Cupertino znana jest z wypuszczania przemyślanych produktów, które w momencie pojawienia się na rynku spełniają oczekiwania swoich użytkowników. Wydaje się, że okulary do wirtualnej rzeczywistości są technologią nieco zapomnianą przez największe mobile marki, jednak Apple jest w stanie to zmienić. Premiera gogli opartych na rOS ma może okazać się przełomowa nie tyle dla samej firmy, co dla postępów związanych z technologią wirtualnej rzeczywistości.