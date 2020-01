Goldman Sachs przewiduje: 200 mln smartfonów 5G w 2020 roku

W roku 2020 czeka nas wysyp smartfonów ze wsparciem dla 5G. Analitycy Goldman Sachs przewidują, że do końca bieżącego roku będzie ich w użyciu ponad 200 milionów.

Nie jest żadną tajemnicą, że w tym roku będziemy świadkami ekspansji standardu 5G oraz - co za tym idzie - obsługujących go urządzeń. Opublikowana dzisiaj prognoza szacuje, że większość z wymienionych 200 milionów urządzeń będzie użytkowana na rynku chińskim, gdzie upowszechnianie 5G odbywa się najszybciej. Z drugiej strony sami użytkownicy również są zainteresowani tym rozwiązaniem, co z kolei podziała motywująco na operatorów i będą oni stawiać coraz więcej stacji bazowych. Czy 200 milionów to dobry szacunek? Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że tak. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że w 2020 roku samo Huawei wprowadzi na rynek chiński 100 milionów smartfonów ze wsparciem dla 5G, a władze Chin chcą, aby ich kraj był liderem tej technologii - pod koniec 2020 roku liczba stacji bazowych 5G przekroczy liczbę miliona.

Tu od razu warto dodać, że współzałożyciel Xiaomi zadeklarował wczoraj inwestycje wartości 7 miliardów dolarów w rozwój 5G, internetu rzeczy oraz SI. Mają one być wprowadzone w ciągu kolejnych pięciu lat. Wcześniej firma zapowiedziała, że w 2020 roku wprowadzi na rynek co najmniej 10 modeli 5G. W tym celu wybudowała nawet osobną fabrykę. A w 2019 roku pojawiły się Mi Mix 3 5G oraz Mi 9 Pro 5G, będące niejako testem zainteresowania użytkowników tym rozwiązaniem. Jak widać - wypadł on dla producenta pomyślnie.