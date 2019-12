Goodix rozpocznie masową produkcję wyświetlaczy LCD z wbudowanymi czytnikami linii papilarnych

Goodix opracował technologię, która pozwoli na umieszczenie czytnika linii papilarnych w ekranie nawet w najtańszych smartfonach.

Rynek smartfonów co jakiś czas zalewany jest innowacjami. Niektóre z nich przechodzą bez echa, a inne momentalnie stają się hitem i sprawiają, że wszyscy zastanawiają się, dlaczego tego typu rozwiązanie pojawiło się dopiero teraz. Do tej grupy z pewnością zaliczają się czytniki linii papilarnych w ekranie. Pomimo, iż rozwiązanie to na początku do najdokładniejszych nie należało to i tak przekonało do siebie zarówno producentów, jak i szerokie grono użytkowników.

Technologia wbudowania czytnika linii papilarnych w ekran stale się rozwija, ale w chwili obecnej rozwiązanie to stosowane jest jedynie w droższych smartfonach. Dzieje się tak dlatego, że producenci są w stanie umieścić czytnik linii papilarnych jedynie w wyświetlacz OLED, co znacząco podnosi koszty produkcji.

Dyrektor generalny Goodix Technology - Zhang Fan na swoim przemówieniu noworocznym ogłosił, że firma będzie promować na szeroką skalę ultracienkie, optyczne, ekranowe czytniki linii papilarnych.

Goodix Technology skupiać się będzie również na dostarczeniu terminali 5G oraz stałym udoskonalaniu technologii uwierzytelniania biometrycznego. W tej dziedzinie planowane są ulepszenia w zakresie prędkości i dokładności rozpoznawania użytkownika. Dużym postępem ma być jednak wdrożenie czytników linii papilarnych wbudowanych w ekrany LCD.

Goodix w 2020 roku ma plan wprowadzenia do masowej produkcji czytnika linii papilarnych, który będzie mógł być wbudowany w wyświetlacz typu LCD. Przedsiębiorstwo na tym nie poprzestaje i planuje również uruchomienie masowej produkcji skanerów typu On-Cell, które przystosowane są do elastycznych wyświetlaczy OLED. Firma oświadczyła też, że w odpowiednim czasie, w 2020 roku uruchomi produkcje czujników ToF.

W samym 2019 roku z czytników linii papilarnych firmy Goodix skorzystało wielu producentów, którzy umieścili je w sumie w ponad 100 modelach z Xiaomi CC9 Pro, OnePlus 7T Pro oraz Huawei Mate 30 Pro na czele.

Oprócz firmy Goodix Technology nad wprowadzeniem do sprzedaży ekranu LCD z czytnikiem linii papilarnych pracują także BOE i AUO Optronics.

