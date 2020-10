Goodram prezentuje pendrvie, który pomoże nam zadbać o środowisko

Firma Goodram zaprezentowała wyjątkowego pendrive'a z ekologiczną obudową.

Ochrona środowiska to obecnie niezwykle ważny temat. Smog, zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie, zaśmiecone lasy, to tylko kilka przykładów do czego prowadzi nierozważne działanie człowieka na ziemi. Choć zmienianie świata najlepiej zacząć od siebie, to cieszy, że coraz więcej firm i korporacji decyduje się na zmiany w swojej polityce i tworzy produkty ekologiczne.

Jednym z takich producentów jest nasz rodzimy Goodram, który przygotował nowy pendrive o nazwie UME Eco Friendly. Co w nim takiego wyjątkowego? Otóż jego obudowa jest stworzona z materiałów biodegradowalnych i ulegnie rozpadowi w warunkach kompostowych, kiedy już pamięć nie będzie nam potrzebna z uwagi na zużycie lub lata pracy. Co więcej, model UME Eco Friendly został w 100% stworzony w Polsce, poczynając od projektu obudowy po jej wykonanie i wyprodukowanie.

Nie musicie się zatem martwić o jakość wykonania pendrive'a. Jego obudowa jest odporna na wstrząsy, zadrapania i zachlapania. Producent przygotował trzy warianty tego urządzenia, o pojemności: 16 GB, 32 GB i 64 GB.

Jako duży producent elektroniki jesteśmy świadomi swych działań i wpływu na środowisko. Nie wprowadzamy ekologicznej pamięci dla samego trendu bycia eko. Wprowadzamy ją dlatego, że jako producent elektroniki generujemy do środowiska materiały, które ulegają dłuższemu rozkładowi. To co możemy zrobić jako firma odpowiedzialna społecznie to wprowadzać rozwiązania, które zminimalizują wpływ na środowisko naturalne tam, gdzie to możliwe. – Goodram

Nam pozostaje tylko przyklasnąć takim inicjatywom i trzymać kciuki za podobne ekologiczne rozwiązania.

