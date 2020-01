Google: Brak zapowiedzi nowych gier na Stadię to wina wydawców

Google Stadia z kolejnymi problemami, gracze narzekają na brak gier, a Google odsyła ich do wydawców.

Z pewnością nie tak Google wyobrażało sobie pierwsze miesiące Stadii. Miała to być rewolucyjna konsola ze streamingiem gier, a tymczasem amerykański gigant raz po raz musi tłumaczyć się z niespełnionych obietnic i licznych problemów. Już przy debiucie nowej usługi, okazało się, że jest jej nie po drodze z Chromecast Ultra. Okazało się również, że zapowiadane streamowanie w 4K to na razie bajka. Jakby tego było mało, to użytkownicy uskarżali się, że Google Stadia jest strasznie łakoma na przesyłane dane.

To jednak nie koniec problemów Google'a, posiadacze konsoli zaczęli ostatnio narzekać na ubogą bibliotekę gier i opieszałość producenta w zapowiadaniu nowych produkcji. Przedstawiciele amerykańskiej firmy postanowili odnieść się do ostatnich zarzutów i stwierdzili, że wina w tym przypadku leży po stronie wydawców gier.

Google ujawniło niedawno, że w 2020 roku użytkownicy Stadii mogą liczyć na 120 nowych gier, w tym co najmniej 10 tytułów ekskluzywnych. Problem w tym, że oprócz imponujących liczb nie pokuszono się o żadne szczegóły, co zdenerwowało użytkowników sprzętu. W rozmowie z serwisem gameindustry.biz, Google zdradziło, że ogłaszanie nowych gier na ich sprzęcie leży w kwestii wydawców, z kolei amerykański producent może jedynie publikować informacje, dotyczące gier powstających w ich wewnętrznych zespołach. Tu rodzi się pytanie, jaki był sens chwaleniem się czymś, na co Google wydaje się nie mieć żadnego wpływu? Oczywiście zapowiedź 120 nowych gier brzmi imponująco, ale wstrzemięźliwość w tym wypadku mogłaby wyjść Stadii na zdrowie.

Google wciąż ma ambitne plany wobec swojej konsoli i usługi streamingowej, już zapowiedziano, że trwają prace nad pełnym wsparciem dla rozdzielczości 4K oraz dostępności usługi na większej liczbie smartfonów z Androidem.

Niestety wciąż nie wiemy kiedy, o ile w ogóle, Google Stadia trafi oficjalnie do Polski.

źródło: gamesindustry.biz