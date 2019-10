Google Chrome 77 wprowadzi izolację witryn na Androidzie

Google Chrome planuje zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników mobilnych poprzez wprowadzenie mechanizmu izolacji stron. Na czym dokładnie polega ta funkcja?

Chrome rządzi niepodzielnie na rynku przeglądarek, pozostawiając konkurencję daleko za sobą. Google chce utrzymać ten stan rzeczy, dlatego rozwija jej mechanizmy bezpieczeństwa. "Izolacja witryny" została wprowadzona w desktopowym wydaniu 67 (kwiecień 2018). Zmieniła architekturę przeglądarki, limitując procesy renderowania, co z kolei przekłada się na wyeliminowanie ryzyka ataków poprzez wykorzystanie zachodzących. Teraz mechanizm ten znajdzie się również w edycji mobilnej, oferując dodatkowo ochronę procesora przed atakami typu Spectre. Możliwość wyizolowania witryny będzie dostępna dla każdej strony, a procesy renderowania będą przebiegać oddzielnie, co ma zapobiec ich przejęciu przez malware i inne złośliwe oprogramowanie.

Google obiecuje, że zaimplementowany mechanizm będzie działać całkowicie w tle, w żaden sposób nie zmieniając komfortu użytkowników. Może jednak zwiększyć zużycie pamięci o 3-5%, dlatego będzie można zaobserwować od czasu do czasu wolniejsze ładowanie stron. A ponieważ 99% użytkowników mobilnego Chrome robi to na urządzeniach mających co najmniej 2GB RAM, nie powinno zbytnio przeszkadzać. Producent planuje w kolejnych wydaniach wzbogacić ten mechanizm o następne mechanizmy obronne, chroniąc przed kolejnymi rodzajami ataków.