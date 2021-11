Google Chrome 97 beta z nową ważną funkcją

Firma ogłosiła nową wersję wyszukiwarki. Zaktualizowana została ważna funkcja.

Google właśnie wydało wersję 96 swojej przeglądarki Chrome, która teraz wygląda zgodnie z estetyką Windows 11. Wraz z wydaniem stabilnego Chrome 96, wyszukiwarkowy gigant ogłosił również Chrome 97 beta z nową funkcją prywatności. A raczej odświeżeniem już istniejącej.

Nowe menu umieszcza wszystkie dane witryn w jednym miejscu, dzięki czemu można łatwo śledzić, które witryny przechowują dane na komputerze. Obejmuje to oczywiście pliki cookie. Nowa funkcja dotycząca danych witryny znajduje się w tym samym podmenu - Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryny > Wyświetl uprawnienia i dane przechowywane w plikach.

Stara wersja (fot. gsmarena.com) Nowa wersja (fot. gsmarena.com)

Wraz z wprowadzeniem nowego menu, Google pozbywa się też mechanizmów szczegółowej kontroli nad ciasteczkami i danymi witryn. Powodem do tej zmiany był fakt, że Google uważa, że może to prowadzić do niektórych błędów na stronach internetowych. Mimo to, opcje te będą nadal dostępne dla deweloperów w DevTools.

Chrome 97 beta również zawiera wsparcie dla WebTransport API i CSS media queries dla sprawdzania statusu obsługi HDR danego urządzenia.

Źródło: gsmarena.com