Google Chrome będzie blokować niebezpieczne treści na stronach

Chociaż standard HTTPS znacznie polepsza bezpieczeństwo internautów, na samych witrynach mogą znajdować się niebezpieczne treści. Od grudnia Chrome będzie je blokować.

Każdy zna taką sytuację, w której przy otwieraniu strony wyskakuje komunikat, że nie jest ona bezpieczna - dotyczy to zwłaszcza witryn używających HTTP zamiast HTTPS, czyli nie mających certyfikatu SSL. Aby dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa, od edycji Chrome z numerem 79 (która pojawi się w grudniu), przeglądarka będzie blokować na otwieranych potencjalnie niebezpieczne treści, czyli materiały na stronach HTTPS, które były na nie załadowane poprzez HTTP. Większość przeglądarek już to robi - ale wciąż dopuszcza ładowanie grafik czy materiałów multimedialnych, które mogą zostać wykorzystane przez atakujących. Google będzie je również blokować, dlatego można się spodziewać, że po załadowaniu strony nie zobaczysz na niej całej treści. Nie nastąpi to skokowo, a zostanie wprowadzone stopniowo. W edycji 79 wprowadzone zostaną nowe ustawienia umożliwiające blokowanie treści, które zastąpią doskonale znaną ikonkę tarczy (po prawej stronie omniboksu).

W Chrome 80 (styczeń 2020) będą blokowane automatycznie materiały audio i wideo załadowane poprzez HTTP, a grafiki zostaną oznaczone jako "potencjalnie niebezpieczne". W Chrome 81 (luty 2020) mieszane treści będą automatycznie zmieniane na HTTPS, a jeśli to się nie powiedzie - zostaną zablokowane. Twórcy witryn mają więc jeszcze sporo czasu aby dokonać niezbędnych zmian.