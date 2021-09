Google Chrome będzie sugerować treści z Dysku

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Miliony jej użytkowników korzystają również z Dysku Google. A producent postanowił połączyć ze sobą te dwie usługi.

Choć Google odniosło sukces, nie spoczywa na laurach i wciąż rozwija oraz ulepsza istniejące funkcje. Doskonałym przykładem przeglądarka Chrome, która od tego roku będzie otrzymywać nową edycję co cztery tygodnie. Najnowsze informacje o zmianach dotyczą lekkiego designu wyglądu - pojawią się zaokrąglone rogi, co wskazuje na inspirację Windows 11 - oraz lepszej integracji z Dyskiem. Na czym będzie to polegać? Otóż gdy teraz otworzysz nową kartę w Chrome, wygląda ona w ten sposób:

Foto: H Tur/PC World

Mamy tu skróty do ostatnio i najczęściej otwieranych stron. Po wprowadzeniu zmian będzie to obejmować także ostatnio używane pliki z dysku. Wygląd nowego Chrome będzie prezentować się następująco:

Foto: Google

Nie będą widoczne jedynie ostatnio używane pliki. Google informuje, że mechanizm "inteligentnych sugestii" zasugeruje treści, których może potrzebować użytkownik. Funkcję tą będzie można w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć. Nowość ma być rozprowadzana w trakcie kolejnych dwóch tygodni, a więc z pewnością pojawi się jako wbudowana w Chrome 95 funkcja.

Foto: Google

Źródło: Neowin

