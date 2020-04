Google Chrome będzie zapamiętywać historię multimediów

Google cały czas usprawnia swoją przeglądarkę. Obecnie pracuje nad zaimplementowaniem do niej historii odtwarzanych multimediów.

Google Chrome wprowadziło w ostatnim czasie kilka nowości związanych z odtwarzaniem multimediów - w styczniu pojawiło się nowe zarządzanie mediami, a dla edycji 82 przewidziano obraz w obrazie. Ponieważ wiemy już, że Chrome 82 nie będzie, zapewne funkcja ta zadebiutuje dopiero w edycji 83. A kolejna nowością ma być zaawansowana historia odtwarzanych multimediów. Jak wskazuje sama nazwa funkcji, będzie ona gromadzić informacje o odtworzonych w przeglądarce klipach wideo oraz muzyce. Każda pozycja na liście będzie zawierać informacje o czasie odtwarzania wraz z datą. Będzie możliwe także usuwanie wybranych pozycji z listy.

Aktualnie nowa opcja jest w fazie testów, a użytkownicy korzystający z wydań Dev i Canary mogą ja wypróbować, włączając flagę media-history. Jak jednak donoszą pierwsze osoby, które korzystały z tej możliwości, bardzo daleko jej do doskonałości. Dowiedzieliśmy się także, że lista multimediów jest wyświetlana w osobnej zakładce, dzięki czemu łatwo po niej nawigować. Póki co Google póki co nie zdradza, w której edycji przeglądarki pojawi się ta dość praktyczna funkcja.

Źródło: XDA Developers