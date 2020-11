Google Chrome ma nowe logo - znajdziesz różnicę?

Google wprowadziło już nową wersję przeglądarki Chrome zaprojektowaną specjalnie na nowe komputery Apple z procesorami opartymi o architekturę ARM64.

Specjalnie z tej okazji wyszukiwarkowy gigant zmienił logo Google Chrome. Co ciekawe różnice są na tyle subtelne, że część użytkowników nawet nie zdaje sobie z nich sprawy.

Poniżej klasyczne logo Google Chrome, które przez lata stosowane było w przeglądarkach na Windowsa, macOS, Androida oraz iOS.

A tutaj mamy nowe logo, które pojawiło się na komputerach Mac z procesorami Apple M1, które pracują pod kontrolą macOS Big Sur (zapoznaj się z naszą recenzją).

Tak naprawdę Google wcale nie zmieniło logo przeglądarki Chrome. Nowością jest wpasowanie go w biały kwadrat z lekko zaokrąglonymi rogami.

Projektant nowego logotypu Google Chrome - Elvin Hu pochwalił się za pośrednictwem Twittera trzema projektami, które brano pod uwagę. Patrząc na fotografię trzech logotypów przeglądarki od Google ciężko znaleźć jakiekolwiek różnice.

As many of you noticed, we introduced a new Chrome icon for macOS Big Sur today ✨ The team has also been exploring some further macOS-aligned options (some examples here), and we’re interested in hearing what you think about them ???? pic.twitter.com/dUS70OZdCr