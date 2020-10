Google Chrome na Androida w końcu z zrzutami ekranu całej witryny

Przeglądarka Google Chrome na Androida w końcu pozwoli nam na wykonywanie zrzutu ekranu całej strony bez konieczności przewijania. Kiedy nowość zagości na naszych smartfonach?

Android posiada wbudowane narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu praktycznie od pierwszej wersji systemu operacyjnego, która pojawiła się na rynku już dwanaście lat temu. Na przestrzeni ostatnich lat rozwiązanie to nie doczekało się zbyt wielu zmian, ale z drugiej strony nie pozostało identyczne, jak w 2008 roku.

Smartfony Google Pixel Źródło: PCWorld.com

Po naciśnięciu przycisku zasilania oraz zmniejszania głośności w tym samym czasie możemy wykonać zrzut ekranu. Oczywiście są pewne wyjątki, które ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiają tą operację - mowa między innymi o uruchomionych aplikacjach bankowych. Google testowało ostatnio nową funkcję wykonywania zrzutów ekranach z domyślnym przewijaniem. Umożliwia ona wykonanie jednego zrzutu ekranu aplikacji nawet, jeżeli nie mieści się ona na ekranie smartfona. Idealnym przykładem mogą być ustawienia. Finalnie Google zrezygnowało z implementacji tej funkcji, ale znajdziemy ją w większości nakładek na Androida.

Okazuje się, że całkowicie nie porzuciło pomysłu przewijanych zrzutów ekranu. Funkcja ma bowiem trafić do przeglądarki Google Chrome. Portal XDA Developers donosi, że w najnowszej wersji aplikacji pojawiła się eksperymentalna flaga, która powinna umożliwić tworzenie przewijanych zrzutów ekranu całej witryny w kolejnych wersjach Chrome'a na Androida.

Mowa o tym konkretnym wpisie - "Chrome Share Long Screenshots: Enables UI to edit and share long screenshots on Android".

Niestety w chwili obecnej jest to jedynie przełącznik, którego uruchomienie nie powoduje aktywacji funkcji. Gdy funkcja trafi już do przeglądarki Google Chrome umożliwi tworzenie jednego zrzutu ekranu całej strony. Obecnie użytkownicy Chrome'a muszą ręcznie przewijać witrynę i wykonywać nawet kilka zrzutów ekranu, aby zachować całą treść.

Google w chwili obecnej milczy w sprawie nowej funkcji. Brakuje także konkretnych dat udostępnienia narzędzia do wykonywania przewijanych zrzutów ekranu. Znając wyszukiwarkowego giganta do udostępnienia rozwiązania minie jeszcze co najmniej kilka, jak nie kilkanaście tygodni.

Źródło: xda-developers.com