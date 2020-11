Google Chrome na komputery Apple z procesorami ARM już dostępny

Google oficjalnie poinformowało, że w środę rozpoczęto udostępnianie nowej wersji Google Chrome. Jest ona kompatybilna z nowymi komputerami Apple korzystającymi z procesorów Apple M1. Niestety chwilę po wprowadzeniu aktualizacji Google wstrzymało jej udostępnianie.

Pierwsi użytkownicy komputerów Apple z procesorami opartymi o architekturę ARM64 informują, że aplikacja zbudowana z myślą o procesorach X86 działa na ich urządzeniach zaskakująco dobrze.

If you want to use Chrome on new Macs with Apple M1 chips, head to https://t.co/uIyDy5PSMS and download the Apple Silicon version we released in M87 today! pic.twitter.com/11uDaIYUR4