Google Chrome otrzyma narzędzie do kontrolowania multimediów

Nowa funkcjonalność Chrome pozwoli na wygodne sterowanie odtwarzanymi filmami i muzyką.

Google umieściło na oficjalnym blogu Chrome post, w którym poinformowano o planowanym dodaniu do przeglądarki narzędzia do kontrolowania multimediów wraz ze wsparciem dla Chromecast. Co ciekawe, Google chyba zbyt wcześnie zdradziło swoje plany, ponieważ wpis został szybko usunięty. Jednak w internecie nic nie ginie i odnotowano, że nowa funkcja ma nazywać się Global Media Controls for Cast i być aktywowana flagą chrome://cast (obecnie jej wpisanie niczego nie daje). A jak będzie wyglądać w praktyce? W prawym, górnym rogu przeglądarki pokaże się okienko z interfejsem do kontrolowania odtwarzanych utworów - z miniaturką albumu/piosenki lub bez niej. Jak na razie można wpisać do paska adresu chrome://flags/global-media-controls#, aby włączyć Global Media Controls, czyli dodatek mający podobną funkcjonalność (pokazuje go zrzut ekranu poniżej).

To ciekawe i praktyczne rozwiązanie, ponieważ wiele osób słucha muzyki z sieci podczas przeglądania internetu, a taki dodatek umożliwi jej wygodne zmienianie bez konieczności przeskakiwania między zakładkami. Przypomnę, że ostatnio Firefox wprowadził praktyczna możliwość oglądania materiałów wideo w niezależnym okienku. Jednak kiedy zobaczymy tę niespodziewaną nowość w Chrome - nie wiadomo. Usunięty wpis informował, że będzie ona dostępna dla wszystkich edycji przeglądarki, czyli na Windows, Linuxa i Mac.