Google Chrome otrzyma przycisk Play/Pause w interfejsie

Inżynierowie Google pracują nad dodaniem do najpopularniejszej przeglądarki świata przycisku zatrzymania i wznowienia odtwarzania multimediów. Będzie działać na każdej stronie, niezależnie od interfejsu materiału wideo, który się na niej znajduje.

Przycisk ma się pojawić na pasku narzędzi Chrome, umożliwiając zatrzymywanie i wznawianie każdego materiału wideo, który będzie znajdować na aktualnie przeglądanej zakładce. Nowa funkcja nazywa się GMC - Global Media Controls i już trafiła do kanału dystrybucji Canary. W chwili obecnej pojawia się po prawej stronie paska adresu w postaci wyskakującego okienka. Działa nie tylko z materiałami wideo, ale również i audio. Jeśli materiał multimedialny zaczyna się odtwarzać w zakładce, której akurat nie przeglądasz, możesz wyciszyć go bez konieczności wychodzenia z tej, w której obecnie przebywasz. Docelowo przycisk ma zostać dodany do stabilnej edycji Chrome na Windows, Mac i Linuxa.

Aktualnie funkcja ta wymaga jeszcze doszlifowania - często powoduje zawieszanie się Chrome, a nawet jej zamknięcie. Dlatego nie wiadomo, w którym wydaniu przeglądarki Google się pojawi. Warto zauważyć, że jest to dość niespodziewana nowość, której nikt nie oczekiwał, ale może okazać się bardzo miłym dodatkiem. Tym bardziej, że pod koniec 2018 roku z przeglądarki usunięto możliwość wyciszania stron za pomocą kliknięcia na ikonkę głośnika pojawiającego się na zakładce z treściami multimedialnymi. Pomimo próśb użytkowników, Google nie przywróciło tego rozwiązania.

Jeśli chcesz przetestować nową funkcję, musisz pobrać najnowsze wydanie Chrome Canary, a następnie włączyć ją w pasku adresu, wpisując funkcję:

flag: chrome://flags/global-media-controls#