Google Chrome otrzymuje z biometryczne auto uzupełnianie na Androidze

Google zaktualizowało swoją przeglądarkę Chrome. Wśród nowości pojawiło się automatyczne uzupełniania haseł i danych finansowych za pośrednictwem biometrii.

W dzisiejszych czasach wielu użytkowników korzysta z menedżerów haseł. Jest to jak najbardziej zrozumiałem, ponieważ zapamiętanie haseł tworzonych zgodnie z polityką silnych haseł do wszystkich kont, które posiadamy jest niemożliwe. Z tego właśnie powodu usługi takie, jak LastPass czy 1Password. Również Google posiada własne rozwiązanie auto-fill, które otrzymało właśnie sporą aktualizację. Z pewnością ucieszy ona wszystkich użytkowników Androida.

Google Pixel 4 XL

Autouzupełnianie w mobilnej wersji przeglądarki Google Chrome zostało wzbogacone o obsługę biometrycznego potwierdzania podczas wprowadzania danych finansowych. Dodano także listę kont, do których uzyskamy dostęp dopiero po potwierdzeniu swojej tożsamości za pomocą biometrii.

Do tej pory Google Chrome oczywiście gromadził nasze karty płatnicze, ale do wypełnienia formularza za każdym razem musieliśmy wpisywać trzycyfrowy, unikalny dla każdej karty kod CVC. Od teraz wystarczy przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych lub skorzystać z systemu rozpoznawania twarzy.

Google informuje, że "Nadal musisz podać swoje CVC przy pierwszym użyciu karty kredytowej, ale w przypadku przyszłych transakcji będziesz mógł potwierdzić swoją kartę kredytową za pomocą uwierzytelnienia biometrycznego."

Uwierzytelnianie biometryczne w Chrome Źródło: 9to5google.com

Przeglądarka korzysta ze standardu WebAuthn, aby bezpiecznie zarejestrować użytkownika, a dane biometryczne nigdy nie opuszczają urządzenia. W najbliższych tygodniach funkcja pojawi się na telefonach komórkowych. Można już z niej skorzystać na komputerach z Windows i Mac z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome. Wprowadzanie funkcji odbędzie się stopniowo.

Źródło: 9to5google.com