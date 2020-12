Google Chrome przestanie działać na Windows 7

Firma Google ogłosiła oficjalną datę, kiedy Chrome przestanie działać w systemie Windows 7.

Czternastego stycznia 2020 roku zakończył się okres wsparcia technicznego systemu operacyjnego Windows 7. Został on określony wtedy jako EOL (End of Life). Oznacza to, że przestał być obejmowany asystą techniczną i zakończono jakiekolwiek aktualizacje oprogramowania. Od tamtej pory pojawiło się wiele zmian w zakresie tego jakie programy będą jeszcze obsługiwane w systemie Windows 7, a które nie.

Jeszcze do niedawna firma Google gwarantowała poprawne działanie przeglądarki Google Chrome w systemie Windows 7 do lipca 2021 roku. Jak się okazuje przedłużyła wsparcie co najmniej do 15 stycznia 2022 roku, o czym poinformowała na blogu.

Po dokonaniu oceny obecnej sytuacji i na podstawie opinii naszych cenionych klientów korporacyjnych Chrome przedłuża wsparcie dla systemu Windows 7 co najmniej do 15 stycznia 2022 r. To 6-miesięczne przedłużenie w stosunku do naszej wcześniej ogłoszonej daty 15 lipca 2021 r. Będziemy nadal oceniać warunki, z którymi borykają się nasi klienci korporacyjni i informować o wszelkich dodatkowych zmianach w przyszłości.

Obecnie prawie 3 miliardy użytkowników używa przeglądarki Google Chrome, a kilka milionów z nich korzysta ze sprzętu z oprogramowaniem Windows 7. Prawdopodobnie mając na uwadze liczną grupę konsumentów przestarzałego systemu firma Google zdecydowała się na taki ruch. Niezależnie jednak od pobudek do 2022 roku będzie musiało nastąpić całkowite przejście do systemu Windows 10 ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.

