Google Chrome z Live Caption. Przeglądarka zamieni dźwięk na tekst

Przeglądarka Google Chrome otrzymała funkcję Live Caption. Pozwala ona na zamianę dźwięku z materiałów wideo na tekst. Nowa opcja pozwoli na oglądanie filmów bez dźwięku i ułatwi naukę języka angielskiego.

Google udostępniło funkcję Live Caption dla wszystkie użytkowników przeglądarki Google Chrome. Pierwotnie przez długi okres czasu rozwiazanie to dostępne było jedynie na autorskich smartfonach z rodziny Google Pixel.

Live Caption w Google Chrome

Live Caption wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego, aby tworzyć napisy do filmów lub plików auto odtwarzanych przez przeglądarkę Google Chrome. Co ważne rozwiązanie działa w każdej witrynie i nie jest ograniczone jedynie do YouTube'a.

Po uruchomieniu Live Caption przeglądarka Google Chrome wyświetla napisy na żywo w małym, ruchomym okienku w dolnej części przeglądarki. Słowa pojawiają się z chwilowym opóźnieniem. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że algorytm posiada jeszcze problem z rozpoznawaniem niektórych akcentów, co powoduje błędy.

Live Caption świetnie współpracuje z YouTube, Twitch, podczas odtwarzania podcastów. Możemy ją wykorzystać nawet podczas odtwarzania muzyki.

Co ważne Live Caption działa jedynie w języku angielskim. Dzięki tej funkcji możemy uczyć się tego języka. Live Caption ułatwia również zrozumienie treści w języku angielskim.

Funkcja Live Caption pojawiła się w najnowszej wersji Google Chrome i jest stopniowo udostępniania dla wszystkich użytkowników. Możemy ją uruchomić z poziomu Ustawienia > Zaawansowane > Dostępność > Live Caption (Napisy na żywo).

Źródło: theverge.com