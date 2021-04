Google Chrome z ważną aktualizacją! Ułatwia udostępnianie i drukowanie

Desktopowa wersja najpopularniejszej przeglądarki internetowej otrzymuje okno Sharing Hub. Rozwiązanie znane z Androida znacząco ułatwi udostępnianie stron internetowych, drukowanie oraz zapisywanie plików PDF.

Google pracuje nad wdrożeniem nowej funkcji w przeglądarce Google Chrome na komputery. Rozwiązanie to jest już testowane w wersji Google Chrome Canary.

Google Chrome

Przeglądarka Google Chrome na Windows, macOS, Linux oraz Chrome OS otrzyma menu Sharing Hub. Służy ono do łatwiejszego udostępnianie, drukowania oraz zapisywania witryn.

W przypadku urządzeń mobilnych z Androidem i iOS Sharing Hub pozwala na udostępnianie witryny do innych aplikacji, wykonywanie zrzutów ekranu, kopiowanie linku, wysyłania na inne urządzenia, tworzenie kodu QR, zapisywanie oraz drukowanie otwartej strony. Podobne funkcje trafią wkrótce na komputery stacjonarne.

Menu Sharing Hub ułatwi udostępnianie witryn z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych.

Opcja uruchomienia Sharing Hub pojawiła się już w najnowszej wersji Canary na komputer z Windows, macOS, Linux oraz Chrome OS.

Sharing Hub na Androidzie

Oznacza to, że funkcja trafi wkrótce do wszystkich użytkowników. Stanie się to zapewne dopiero za kilka tygodni. Wcześniej Sharing Hub pojawi się w Google Chrome Beta.

Obecnie nie wiemy jeszcze jak dokładnie wyglądać będzie Sharing Hub w desktopowej wersji Google Chrome.

Źródło: techdows.com