Google Coral - smartfon (?), o którym nikt nic nie wie

Google Coral - czy ta nazwa komuś coś mówi? Z pewnością paru osobom w Google owszem. A my poznaliśmy ją przez przypadek.

Google Coral - co to jest?

Ten przypadek to benchmark Google Coral, który pokazał się w doskonale nam znanym serwisie Geekbench. Testowane urządzenie działało pod kontrolą systemu operacyjnego Android Q. Element najważniejszy, czyli procesor, to Qualcomm Snapdragon 855, używający 6GB RAM. Wydajność widać poniżej - przy jednym rdzeniu wynik wynosi 3296, a przy wielu - 9235 punktów. Można zatem stwierdzić, że stoi na wysokim poziomie. Dla porównania - pierwszy benchmark Galaxy S10 (z tym samym procesorem i ilością pamięci RAM) dał wyniki dla jednego rdzenia 4382 punktów, dla wielu rdzeni - 9570.

Benchmark Google Coral

Wiele osób podejrzewa, że "Coral" może być nazwą smartfona Pixel 4. Sugeruje to zarówno system operacyjny, jak i plany wydawnicze Google oraz fakt, że obecnie 6GB RAM staje się standardem dla flagowców różnych marek. Inni podejrzewają, że może chodzić tu o Chromebook marki Acer lub Lenovo. Co ciekawe, dla Chrome OS istnieje wiele benchmarków na Geekbench, które mają nazwę "Google Coral" i używają procesorów Intela. Jeszcze kolejna opcja to urządzenie, które dopiero znajduje się w fazie testów, a "Coral" to nazwa tymczasowa.

Na wyjaśnienie tek ciekawostki przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale na bazie testów już można powiedzieć, że czeka nas coś mocnego.