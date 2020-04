Google Doodle pozdrawia walczących na pierszej lini z koronowirusem

Google postanowiło dziś uczcić osoby walczące na pierwszym froncie czyli służby ratunkowe - policjantów, pielęgniarki czy strażaków.

Pandemia koronowirusa COVID-19 nadal paraliżuje cały świat. Już ponad 1,4 tysiąca zachorowań na świecie i ponad 4,8 tysiąca w Polsce, dodatkowo miliony osób przebywają w kwarantannie czy to w domu czy w wyznaczonych placówkach. Wiele restauracji i firm z przeróżnych branży stara wspierać szpitale, lekarzy, ratowników i wszystkie zaangażowane służby, aby inny mogli pozostać w domu.

Google w tym tygodniu chce uhonorować właśnie tych bohaterów poprzez serie podziękować w Doodle.

Doodle to ciągle zmieniająca się grafika loga Google, wyświetlająca się w przeglądarce w lewym górnym rogu bądź ponad hasłem przeglądania. Wyszukiwarkowy gigant często używa swojego rozwiązania aby uczcić wielkie odkrycia, wielkich ludzi czy święta takie jak zbliżającą się Wielkanoc. Takimi działaniami stara się przypomina swoim użytkownikom o mniej znanych i oczywistych bohaterach, którym właśnie teraz możemy podziękować.

Google zwróciło uwagę na kilku lekarzy, którzy przyczynili się między innymi do opracowania szybkiej metody oceny zdrowia u noworodków - Virginię Apgar, natomiast w zeszłym miesiącu uhonorował dr. Ignaza Semmelweisa - pionierkę mycia rąk. Wszystkie te odkrycia bardzo się liczą, zwłaszcza, że nawet przy zachowaniu szczególnej ostrożności i odpowiednich środków zabezpieczających, ryzyko jest ogromne.

Teraz Doodle uhonoruje lekarzy lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny. To właśnie oni pracują teraz wiele godzin w stresie i ciężkich warunkach oraz przy często w niewystarczającej ochroni zdrowia. Poświęcają swoje bezpieczeństwo oraz często separują się od swoich najbliższych. Musimy pamiętać że oni mają rodziny jak każdy z nas, są z dala od swoich żon, mężów, dzieci i wszystko aby pomóc wszystkim cierpiącym. To już dawno przestała być tylko praca, teraz to właśnie oni walczą w nasze zdrowie.

W poniedziałek jako pierwsze podziękowanie Doodle skierowane było naukowców i pracowników służby zdrowia. Pracują oni ciężko aby dowiedzieć się jak najwięcej o konorowirusie, próbują wynaleźć lek i szczepionkę oraz odpowiadają na nasze pytania.

Opracowanie szczepionek wymaga czasu, a prace muszą odbywać się w rygorystycznych warunkach, aby następnie następnie potwierdzić je badaniami klinicznymi.

Jest dziś w okół nas wielu bohaterów, którym należy podziękować i zagrzewać na kolejne dni walki z koronowirusem. Każde pozytywne słowo i czyn się liczy. W kolejnych dniach Google planuje uczcić kolejnych zaangażowanych w sprawę.

