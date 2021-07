Google Doodle tylko dziś ze znakomitą animacją i darmową grą!

Google Doodle postanowiło uczcić start Igrzysk Olimpijskich w Tokio i przygotowało dla nas niezwykłą animację i darmową grę.

Gdybyście zadawali sobie pytanie - czym jest Google Doodle, to już śpieszymy z odpowiedzią. Google Doodle to wyjątkowe grafiki bądź kolorowe obrazki, które pojawiają się w wyszukiwarce Google w miejscu logo firmy. Z reguły powiązane są one z nadchodzącymi świętami bądź ważnymi rocznicami. Tym razem amerykańska korporacja postanowiła uczcić star Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ale jak to zrobiła, to już zupełnie inna bajka.

Google Doodle to najczęściej prosta zmiana graficzna logo firmy, tym razem jednak po "kliknięciu" w zmodyfikowane symbol producenta otrzymamy przyjemną animację inspirowaną Igrzyskami Olimpijskimi Tokio 2020. Jakby tego było mało, po obejrzeniu krótkiego filmiku będziemy mogli spędzić chwilę w klimatycznej grze w pixel-artowej oprawie, która silnie nawiązuje do japońskie gier RPG z początku lat 90-tych.

Gra w Google Doodle z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Jeśli chcecie sami sprawdzić, co tym razem oferuje Google Doodle wystarczy, że skorzystacie z wyszukiwarki amerykańskiego producenta i "klikniecie" w zmodyfikowane logo firmy. Warto poświęcić kila chwil choćby dla samej animacji.

