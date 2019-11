Google Earth umożliwi tworzenie własnych historii

Nowa funkcja w popularnym programie umożliwi każdemu na tworzenie prezentacji opowiadających historię. Jaką? To zależy wyłącznie od użytkownika.

Google Earth nie jest tak często aktualizowane, jak Mapy Google, jednak gdy pojawiają się nowości, są to duże zmiany. Dziś dodano narzędzia, które umożliwiają każdemu dodawanie do miejsc własnych zdjęć oraz ich opisów. Można przy tym skorzystać z zamieszczonych już w usłudze informacji, jak i ich zmianę lub dodawanie całkowicie nowych. Można także dopasować dokładną lokalizację każdego miejsca. Całość zmian zapisuje się na dysk Google, co umożliwia dzielenie się nimi z innymi oraz wspólną pracę nad wybranymi miejscami. Przykład wykorzystania nowych narzędzi obrazuje poniższy filmik Google

Jak na razie są one dostępne tylko w wersji webowej Google Earth, ale mają też trafić do aplikacji na systemy Android oraz iOS. Jak podaje Google, wprowadzone zmiany mają sprawić, że mapa nie będzie tylko statycznym obrazem (w 2D i 3D), ale obrazem, w którym każde miejsce będzie mieć swoją, prawdziwą historię. Oczywiście korzystanie z nich nic nie kosztuje, dlatego, jeśli chcesz dodać tam coś od siebie, możesz zrobić to w dowolnej chwili.