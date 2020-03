Google G Suite przekroczyło 2 miliardy aktywnych użytkowników

Google na rynku usług biznesowych jest bezkonkurencyjne - G Suite cieszy się kolosalną popularnością na całym świecie.

Javier Soltero, szef oddziału Google odpowiedzialnego za G Suite, zdradził podczas wywiadu dla Axios, że pakiet oprogramowania ma ponad dwa miliardy aktywnych użytkowników. Co więcej - równe dwa miliardy osiągnięto już pod koniec 2019 roku. W związku z tym Google planuje dalszy rozwój pakietu - a docelowo ma dojść do unifikacji wszystkich wchodzących w jego skład aplikacji, jak Gmail, Dysk Google, Hangouts czy Kalendarz w ramach jednego tylko programu. Związane z tym plany przewidują zaimplementowanie zaawansowanej Sztucznej Inteligencji oraz uczenia maszynowego, co ma oczywiście na celu zwiększenie szybkości działania oraz efektywności pakietu.

Soltero przyszedł do Google w 2019 roku, a jego celem było zwiększenie liczby użytkowników G Suite, co miał osiągnąć poprzez rozwój narzędzi wchodzących w skład pakietu. Dlatego pojawiły się w nich nowe funkcje i rozwiązania, stawiające na współpracę oraz komunikację, a także takie elementy, jak np. skanowanie przez Gmail plików skanerem antywirusowym. Niestety, szef G Suite nie zdradził, ile osób z tych dwóch miliardów korzysta z wersji płatnej, a ile z darmowej. Mimo to dwa miliardy użytkowników robią wrażenie.

