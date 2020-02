Google Glass Enterprise Edition 2 - czy tym razem się uda?

Okulary Google, czyli po prostu Google Glass, zapowiadały się rewolucyjnie... lata temu. Google wyciągnęło wnioski z poprzedniej porażki i teraz ma być lepiej. A w jaki sposób?

Okulary Google Glass Enterprise Edition 2 zostały zapowiedziane w maju 2019 roku, a dzisiaj wchodzą do sprzedaży. Poprzednio tylko wybrani partnerzy mogli tworzyć na nie oprogramowanie, obecnie Google zaprasza do współpracy każdego. W tym celu opublikowało przykłady kodu, od którego deweloperzy mogą zacząć pisanie aplikacji. Okulary korzystają z systemu Android 8.0 (Oreo), co wydaje się nieco dziwne - obecnie jest on dość rzadko aktualizowany. W zamierzaniach Google okulary przeznaczone są dla biznesu - mają pomagać m.in. w używaniu rzeczywistości rozszerzonej. Ich pełna specyfikacja prezentuje się następująco: procesor Qualcomm Quad Core 1.7GHz, 3GB RAM, 32GB pamięci eMMC, wyświetlacz 640x360 pikseli. Zasila je bateria 820 mAh (obsługuje szybkie ładowanie), a w obudowie znajdziemy portu USB 2.0 Typu C.

Mamy tu łączność Wi-fi ac, transmiter Bluetooth 5.0 i aparat 8 Mpix oraz głośnik mono. A za ile to wszystko? Tanio nie jest - cena producenta to 1199 dolarów, czyli ok. 3900 zł - tyle samo, co za niektóre smartfonowe flagowce. Jakie będzie zainteresowanie? W tym momencie trudno powiedzieć, ponieważ sprzedaż dopiero się rozpoczęła, a Google nie prowadziło przedsprzedaży. Dopiero za jakieś 2-3 miesiące powinny być pierwsze wyniki, dlatego dopiero wówczas dowiemy się, czy Google Glass Enterprise Edition 2 poniosły porażkę (jak poprzednie okulary), czy też okazały się sukcesem.