Google I/O 2020 przegrało z koronawirusem

Google I/O to konferencja dla deweloperów, które na stałe zagościła w kalendarzu imprez IT. Interesuje także wszystkich posiadaczy smartfonów z Androidem, ponieważ często Google zdradza tam nowe szczegóły dotyczące kolejnej wersji systemu, a także demonstruje ulepszenia w istniejących. Nie jest to impreza dla szerokiej publiczności, a i same ceny biletów na ten rok są spore - standardowa wejściówka to 1150 USD, a akademicka - 375 USD. Kto zainwestował w bilet, otrzyma zwrot pieniędzy, ponieważ "fizyczna" część konferencji została odwołana. Powód? Jak zdradzam w tytule - koronawirus.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)