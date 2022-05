Google I/O 2022 już dzisiaj! Jak oglądać wydarzenie na żywo?

Długo oczekiwane Google I/O 2022 w końcu nadchodzi! W tym roku zostanie zaprezentowanych mnóstwo innowacji i ekscytujących przedsięwzięć. Jak i gdzie w serwisie YouTube można obejrzeć tegoroczne wydarzenie i konferencję Google I/O Keynote?

Kiedy i gdzie odbędzie się Google I/O 2022?

Bez wątpienia Google I/O to jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych w roku. Google korzysta z okazji, by zaprezentować najnowsze technologie i innowacje, które programiści mogą wykorzystać w nowych aplikacjach i istniejących systemach operacyjnych. W tym roku nie będzie inaczej - zaplanowane są pokazy które przedstawią nowe osiągnięcia w takich dziedzinach, jak Android, Firebase i Web. Poza tym, nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jakie nowe urządzenia Google wypuści w tym roku.

Podobnie jak w zeszłym roku, Google I/O odbędzie się wirtualnie. Może to być rozczarowaniem dla tych, którzy tęsknią za tłumami i ogólną energią związaną z imprezą Google, ale jest to konieczne posunięcie. To powiedziawszy, Google I/O będzie dostępny dla szerokiej publiczności na żywo, co pozwoli wziąć udział w wydarzeniu bezpośrednio ze swojego domu. Całość odbędzie się w dniach 11 maja i 12 maja. Pierwszy keynote rozpocznie się 11 maja o godz. 19:00 czasu polskiego.

Jak oglądać Google I/O 2022?

Nie powinno być zaskoczeniem, że Google zorganizuje swoje wydarzenie za pośrednictwem YouTube. Jeśli chcesz obejrzeć Google I/O z YouTube, możesz wybrać między Google Keynote i Developer Keynote, które znajdziesz poniżej. 11 maja o godzinie 19:00 lub wcześniej można kliknąć poniższy film Google Keynote w serwisie YouTube i rozpocząć oglądanie. Jeśli chcesz zagłębić się w "Developer Keynote" na I/O 2022, możesz kliknąć niższy film 11 maja o godzinie 21:00 lub wcześniej.

Google Keynote

Developer Keynote

Jeśli dołączysz do któregoś z tych livestreamów przed ich rozpoczęciem, możesz ustawić sobie przypomnienie na YouTube, aby niczego nie przegapić.

Inną opcją jest przejście na stronę wydarzenia Google i poczekanie, aż licznik odliczy czas do zera o godz. 19:00 dzisiaj, 11 maja. Stamtąd Google przekieruje Cię do transmisji na żywo, na której będziesz mógł obejrzeć wydarzenie.

Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się oglądać, Google I/O 2022 zapowiada się świetnie. Pamiętaj, aby być na bieżąco z naszą relacją, ponieważ na tegorocznym Google I/O 2022 będziemy omawiać wszystko, na co warto zwrócić uwagę.