Google I/O: gigant obiecuje większą prywatność

Google i prywatność to temat-rzeka. Podczas konferencji I/O gigant internetu obiecał, że będzie zacznie lepiej. W jaki sposób?

Google I/O przyniosło nam informacje o nowym, atrakcyjnym widoku w Mapach Google, a kolejna prezentacja dotyczyła ochrony danych osobowych w sieci. Dotyczy to zarówno wprowadzanych przez użytkowników, jak i tych, które przechowywane są w serwisach online. Ponadto Google poinformowało, że odświeża swój Wallet - czyli cyfrowy portfel. Nowa wersja pojawi się w nachodzących tygodniach i będzie dostępna zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS. Największą nowością - która budzi zarazem największe kontrowersje - jest możliwość dodania do niego prawa jazdy.

Teoretycznie jest to wygodne rozwiązanie, jednak Google nie wzięło pod uwagę, że prawo nie przewiduje takiej sytuacji i przedstawiciele służb porządkowych mogą tego po prostu nie uznawać za dokument. Jak podkreślają komentatorzy, Google nie powiedziało niczego na temat mniejszej ilości danych zbieranych do użytkowniku, aczkolwiek pojawi się My Ad Center (dostępne poprzez konto Google), pozwalające na lepsze spersonalizowane reklam. Z jednej strony nie zobaczysz tego, co kompletnie Cię nie interesuje, z drugiej - Google jeszcze lepiej będzie wiedzieć, co warto Ci podsuwać.

Fot. YouTube

Potwierdziły się natomiast wcześniejsze przecieki o lepszej możliwości ukrywania namiarów na użytkownika. Będzie się to odbywać poprzez formularz zgłoszeniowy. Jak twierdzi jeden z kierowników Google, Danielle Romain, pozwoli to na zwiększenie prywatności nie tylko w usługach i wyszukiwarce, ale całym internecie. Rozwiązanie to ma pojawić się w kolejnych miesiącach.

No cóż - jak będzie, czas pokaże. Wracając do portfela - każdy będzie mógł umieścić tam karty płatnicze, z których można skorzystać na stronach zakupowych. Wsparcie obejmuje karty Visa, American Express, Mastercard oraz Capital One. To akurat może być bardzo praktyczne... jeśli zaufamy Google.

Źródło: PC World