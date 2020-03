Google I/O odwołane całkowicie

Google's I/O 2020 to jedna z wielu imprez, odwołanych z powodu pandemii koronawirusa. Jak tłumaczy Google, w tym czasie zdrowie jest najważniejsze. Dlatego zamiast organizować konferencję, skupi się na dostarczaniu deweloperom oraz użytkownikom narzędzi umożliwiających pracę zdalną, czyli bez konieczności wychodzenia z domu. Również wprowadzone w stanie Kalifornia prawo na czas pandemii zakazuje różnego rodzaju zgromadzeń. Co prawda nie dotyczy to gromadzenia się w sieci, ale Google tłumaczy, że do przygotowania wirtualnego wydarzenia konieczne byłoby spotkanie odpowiedzialnej za nie ekipy, więc...

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)