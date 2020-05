Google Lens otrzymuje skanowanie tekstu pisanego i inne usprawnienia

Dokładnie przed rokiem Google wprowadziło do aplikacji Lens poprawki, które znacznie podniosły funkcjonalność tej aplikacji. Teraz otrzymujemy kolejne - i są niezłe!

Zazwyczaj o zmianach w Google Lens producent informował podczas konferencji Google I/O, jednak tym razem wprowadzono je bez zapowiedzi - po prostu na firmowym blogu pojawiła się lista nowości. Rok temu otrzymaliśmy skanowanie rachunków, wyliczenie cen i zdobywanie informacji o zawartości menu w restauracjach, a obecne zmiany zostały wprowadzone z myślą o produktywności. Pierwsza, zapowiedziana w tytule, to możliwość zeskanowania tekstu pisanego ręcznie i następnie zapisanie treści w pamięci telefonu lub przerzucenie na komputer (przy użyciu np. Dysku Google). Druga - głośne odczytywanie tekstów w językach obcych. Przyda się to nie tylko osobom uczącym języka obcego, ale również podczas podróży. Jak to działa - wyjaśnia poniższe, krótkie nagranie. Dodam, że funkcja obsługuje ponad 100 języków.

Następna rzecz - po zaznaczeniu jakiegokolwiek słowa w tekście będzie można od razu wyszukać jego wyjaśnienia - zarówno tekstowego, jak i klipów wideo omawiających temat. To ukłon w stronę edukacji na każdym poziomie - szybkie wyjaśnienie danego terminu przyda się zarówno uczniom w szkole podstawowej, jak i studentom.

Wszystkie nowości - poza drugą - zostaną wprowadzone już dzisiaj i wystarczy zaktualizować aplikację, aby cieszyć się nimi. W najbliższym czasie odczytywanie otrzyma Android, a krótko po nim iOS.

Źródło: Neowin