Google Maps z wskaźnikiem jakości powietrza! Ja już sprawdzałem, Ty też możesz

Nowa funkcja została wprowadzona do Map Google. Umożliwia ona sprawdzenie jakości powietrza w określonych miejscach świata w czasie rzeczywistym. Świetna rzecz do sprawdzania przed spacerem!

Google często wprowadza nowe funkcje do swoich aplikacji po cichu, pozwalając na organiczne odkrycie ich przez użytkowników. Tak samo stało się z nową opcją w Mapach Google, dzięki której możemy sprawdzić jakość powietrza w interesujących nas miejscach. Sprawdziliśmy, jak skorzystać z nowej, przydatnej funkcjonalności.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, czy jakość powietrza w naszym mieście (lub nawet mieszkaniu) jest odpowiednia - czy to za pomocą monitorów jakości powietrza, czy też używając elektronicznych oczyszczaczy. Google chce odpowiedzieć na to zapotrzebowanie i wprowadziło do swoich map możliwość monitorowania tych statystyk w czasie rzeczywistym!

Zobacz również:

Od teraz, w Google Maps znajdziemy możliwość włączenia widoku Jakość powietrza, który pokazuje odczyty z czujników w naszej okolicy. Menu to dostępne jest w miejscu, gdzie możliwa jest zmiana typu wyświetlania mapy. Po włączeniu zobaczymy indeks jakości powietrza i informacje o tym, czy może ono negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Dane te pobierane są z sieci czujników Purple Air i dostępne w tym momencie w USA i Indiach.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Niestety, jak widać, widok jakości powietrza nie funkcjonuje jeszcze w Polsce, nie mamy też informacji na temat tego, kiedy będzie dostępny u nas w kraju. Wiadomo jednak, że aby włączyć tę funkcje, Google musi najpierw podpisać odpowiednie umowy z krajowymi operatorami czujników jakości powietrza. Może się więc okazać, że nasze oczekiwanie na tę funkcje może być, niestety, całkiem długie.