Google Meet będzie za darmo dla wszystkich

Google poszło w ślady Microsoftu i udostępniło za darmo swoje narzędzie do wideokonferencji. Co musisz o nim wiedzieć?

Do tej pory z Google Meet mogły korzystać tylko firmy, placówki edukacyjne czy organizacje. Narzędzie stanowiło część pakietu G Suite. Od dzisiaj będzie dla nich udostępniony G Suite Essentials, a dla każdego - Google Meet. Narzędzie to umożliwia prowadzenie rozmów wideo, do czego wykorzystuje meet.google.com i aplikacje mobilne. W spotkaniu takim może wziąć udział do stu osób, a w jego trakcie dostępne są takie możliwości, jak wstawianie napisów, widok kafelkowy, itp. Udostępnione za darmo narzędzie do 30 września nie będzie mieć limitów w czasie trwania rozmów - potem będzie on wynosić 60 minut. Jeśli chcesz skorzystać z usługi, możesz zapisać się na tej stronie - gdy otrzymasz możliwość korzystania z Google Meet, otrzymasz powiadomienie.

G Suite Essentials to pakiet dla firm i instytucji, umożliwiający udział większej liczby uczestników i nagrywanie spotkań. Oferuje również dostęp do Dysku Google oraz takich praktycznych aplikacji, jak Arkusze, Prezentacje lub Dokumenty. Co ważne - do 30 września będzie on udostępniony całkowicie bezpłatnie. Firmy, które chcą skorzystać z tego rozwiązania, muszą zgłosić się poprzez tę witrynę.

Jak przypomina producent, Google Meet stawia na bezpieczeństwo, a dziennie za pośrednictwem usługi dochodzi do 3 miliardów konferencji wideo. Od ubiegłego tygodnia ilość użytkowników usługi przekroczyła 100 milionów. Zaletą usługi jest brak możliwości dołączania do spotkań osób anonimowych, a także szyfrowanie spotkań i nagrań zapisanych na Dysk. Nie są także potrzebne aplikacje - na desktopach i laptopach wystarczy przeglądarka, a na urządzeniu mobilnym aplikacja Google Meet.