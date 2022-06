Google Meet przejmuje konsumencki rynek rozmów wideo

Era przeskakiwania między różnymi aplikacjami do rozmów wideo może wkrótce się skończyć dzięki połączeniu dużych platform.

Koncern Google Inc. ogłosił, że łączy swoje narzędzie do wideokonferencji Google Meet z serwisem Duo, które jest bardziej ukierunkowany na konsumentów. Duo i Google Meet będą teraz tworzyć jedną platformę. Połączenie zapewni użytkownikom „jedno zintegrowane rozwiązanie zarówno do rozmów wideo, jak i spotkań”, mówi Google. Aplikacja Duo, wydana po raz pierwszy w 2016 r., zostanie połączona z Google Meet najpóźniej do końca 2022 r.

Google Meet i Duo

W ciągu najbliższych kilku tygodni użytkownicy zobaczą funkcje Google Meet pojawiające się w Duo, w tym możliwość planowania spotkań wideo i dostosowywania wirtualnego tła w rozmowach i spotkaniach.

Dzięki temu użytkownikom Duo zostanie udostępnionych szereg funkcji Google Meet, takich jak czat podczas spotkania, udostępnianie treści na żywo, napisy w czasie rzeczywistym, automatyczne dostosowywanie podświetlenia i redukcja szumów, a także bardziej liczne spotkania. Od dziś na połączonych platformach może rozmawiać nawet 100 uczestników.

Użytkownicy Duo nadal będą mogli korzystać z aplikacji, która według Google zachowa wszystkie narzędzia, które uczyniły ją tak popularną, w tym wykonywanie połączeń za pośrednictwem numeru telefonu lub adresu e-mail, używanie filtrów i efektów, wysyłanie wiadomości. Nadal będzie też możliwe proszenie Asystenta Google o nawiązywanie połączeń przy użyciu dostępnych urządzeń. Cała historia rozmów użytkowników Duo, kontakty i wiadomości będą nadal zapisywane w aplikacji. Nie powstanie żadna nowa aplikacja do pobrania ani nie pojawią się żadne dodatkowe koszty do zapłacenia.

Koncern zauważa, że użytkownicy Google Workspace mogą nadal korzystać z Meet w przeglądarce lub na urządzeniach mobilnych, o ile usługa jest włączona w konsoli administracyjnej.

„W ciągu ostatnich kilku lat przyspieszyliśmy i pogłębiliśmy wykorzystanie komunikacji wideo, aby pozostać w kontakcie z naszymi przyjaciółmi i bliskimi, uczyć się nowych rzeczy, świętować kamienie milowe, a nawet powitać nowych członków rodziny” – napisał Javier Soltero, wiceprezes i dyrektor generalny Google Workspace w poście na blogu informującym o nowościach.

„Komunikacja wideo jest dla nas głównym obszarem zainteresowania i będziemy kontynuować nasze inwestycje w Google Meet, aby pomóc ludziom łączyć się, współpracować i dzielić się doświadczeniami na dowolnym urządzeniu, w domu, w szkole i w pracy” – napisał Soltero.

Źródło: TechRadar