Google Meet wprowadza nowe funkcje

Google Meet jest aplikacją używaną przez nauczycieli, ale również przez pracodawców. Teraz zostaną wprowadzone nowe funkcje, które mają pomóc usprawnić prowadzenie spotkań online.

Od przyszłego tygodnia Google wprowadzi dwie, nowe funkcje w Google Meet. Aplikacja służy głównie do prowadzenia spotkań online i dzięki zmianom będą mogły one przebiegać sprawniej niż dotychczas. Wprowadzone zostaną ankiety oraz pytania i odpowiedzi. Obie opcje mają usprawnić prowadzenie spotkań bez konieczności zakłócania płynności prezentacji. Ma być to szczególnie przydatne dla uczniów, którzy będą mogli zadawać pytania podczas trwających zajęć bez przerywania nauczycielowi.

Funkcja ankiety ma być ułatwieniem dla prowadzących spotkania. Pozwoli to gospodarzom uzyskać informacje zwrotne od widzów w szybki i przystępny sposób. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami będą mogły same zainicjować ankietę, a nawet skonfigurować pytania. Po jej zakończeniu gospodarze otrzymają raport z wyników, które następnie będą mogli udostępnić w formie wykresu słupkowego.

Pierwsi użytkownicy skorzystają ze zmian już 8 października. Nowe funkcje będą dostępne dla klientów G Suite Essentials, Business, Enterprise oraz Enterprise for Education.

